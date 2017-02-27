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Yunan milyarderin oğlunun yaptığı kazada 4 kişi öldü

Yunanistan’daki ünlü milyarder Apostolos Vakakis’in oğlu Yorgo’nun neden olduğu kaza, 4 kişinin ölümüne yol açtı.

27.02.2017 - 15:59
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Porsche marka kiralık bir otomobille Atina-Lamia Otoyolu’nda saatte 200 kilometre hızla ilerleyen milyarder Vakakis’in oğlu Yorgo, kontrolünü kaybedip emniyet şeridinde park halinde duran Honda marka bir otomobile çarptı.

3 YAŞINDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından alev alan Hondo marka araçtaki 33 yaşındaki bir kadın ile 3 yaşındaki kızı olay yerinde can verdi.

KENDİSİ VE YANINDAKİ ARKADAŞI DA CAN VERDİ

Porsche’nin sürücüsü Yorgo Vakakis ve arkadaşı da emniyet kemeri takmadıkları için çarpmanın şiddetiyle araçta dışarı fırlayarak metrelerce sürüklendi. Her iki genç de hayatını kaybetti.

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