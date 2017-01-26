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Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

Yunan ordusundaki Arnavut asıllı askerlerin, Arnavut Kartalı pozu vererek çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaları tepki çekti.

26.01.2017 - 00:21
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Yunanistan’da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının üniformaları ile birliğin içinde Arnavut Kartalı selamı vermeleri, fotoğraf çektirmeleri ve bunu sosyal medyaya yaymaları tepkiye neden oldu.
Yunanistan’da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının, askeri üniformaları ile Arnavut Kartalı selamı vermesi büyük yankı uyandırdı.

ASKERLERE 5 YIL HAPİS CEZASI

Yunan Savunma Bakanlığı konu hakkında inceleme başlattı. Askerlerin 5 yıl hapis cezası almaları söz konusu olabilir. Bu skandal konuşulurken başka bir birlikte aynı selamı yapan bir Yunan askerin fotoğrafı yayınlandı.

Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, açıklamada Mesolongi acemi birliğinde yaşanan olayla ilgili hangi cezai hükümler uygulanmış ise aynı hükümlerin bu olayda da uygulanacağını belirtti. Askerin, Kıbrıs Yunan Kuvvetlerinde görev yaptığı ifade edildi.

Yunanistan ordusunda görev alan binlerce Arnavut asıllı Yunan vatandaşı bulunuyor ve bu tür olaylar askeri kanadı endişelendiriyor.

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