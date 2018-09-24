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Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yasa dışı geçtikleri Yunanistan'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderildi.

DHA | 24.09.2018 - 16:35..
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Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmen, 1- 2 gün önce yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı.

Kaçaklar, bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yarı çıplak kaçakları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı.

ÇUVAL GİYDİLER

Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla üzerlerini kapatmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi.

DEĞERLİ EŞYALARINA EL KOYDULAR

Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşya, kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, "Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri'ne attılar. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler." dedi.

Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

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Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

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