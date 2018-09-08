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Yunan politikacı: FBI ve CIA, Selanik’i 'işgal etti

Yunanistan eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis ABD’nin onur konuğu olacağı 83. Selanik Uluslararası Fuarı için alınan sert güvenlik önlemleri kapsamında şehre gelen CIA ve FBI'ları eleştirdi.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 09:10..
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  2. Avrupa

Selanik'te 8-16 Eylül tarihlerinde 83. kez uluslararası ticaret fuarı gerçekleştirilecek. ABD'nin onur konuğu olacağı fuar için ABD Ticaret Bakanı başkanlığında bir heyet kente geldi. Bu çerçevede olağanüstü güvenlik önemleri alındı.

Kenti fuar boyunca 5 bin 500 polis, helikopterler, insansız hava araçları, keskin nişancılar ve çok sayıda FBI ile CIA ajanı koruyacak.

Yunan politikacı: FBI ve CIA, Selanik’i 'işgal etti

"CIA VE FBI İŞGAL ETTİ"

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Yunanistan Halkların Birliği Partisi lideri ve eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis "Selanik bu günlerde dostluk, ekonomik ve kültürel işbirliği fuarının gerçekleşeceği bir kente değil, polislerin yönettiği bir kente dönüştü. Daha kötüsü FBI ve CIA'in işgal ettiği bir ülke haline geldi. Bu ABD emperyalizmi ve NATO'nun Selanik ve Makedonya için hazırladığı karanlık geleceği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZDE ASKERİLEŞME YAŞIYORUZ"

Lafazanis, açıklamalarına "Bölgemizde, Balkanlarda, ABD, NATO ve Avrupa'nın en tehlikeli işgal, kontrol, askerileşme, macera ve savaş projelerini yaşıyoruz" sözleriyle devam etti.

 

 

 


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