taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.633
USD
3,5501
EURO
4,0358
ALTIN
140,10
PETR
49,2000

Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine ateş

Ege'de Yunan Sahil Güvenliği Türk kargo gemisine ateş açtı. Gemiye 16 mermi isabet etti.

03.07.2017 - 17:10
  1. Haberler
  2. Gündem
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine ateş

Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre; İskenderun'dan İzmit Körfezi'ne giden Yunan Sahil Güvenlik botları ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.

16 MERMİ İSABET ETTİ

İskenderun'dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi'ne giden M/V ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi. Gemi üzerinde 16 mermi isabet etti.

KAPTAN: BİZİ DEVAMLI TAKİP VE TACİZ ETTİLER

CNN Türk canlı yayınına bağlanan geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, olayı anlattı:

"Tüm memlekete geçmiş olsun. Geminizi derha Rodos kıyılarına çekilmesini talep ettiler, kontrol ettiler. Biz bunu kabul etmedik. Bizi devamlı takip ve taciz ettiler. Biz de gemimizi Türkiye tarafına çevirdik, ama bize ateş açtılar. Gemide 16 kurşun delik görünüyor, gemi su almıyor. Şu anda Türk sularındayız. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar."

Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine ateş
Yunan sahil güvenliğinin ateş açtığı gemi

İlginizi Çekebilir
Erdoğan: Uçak gemisi hayal olmaktan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, Kınalıada Korveti denize indirildi.
Adalet yürüyüşüne CHP'li belediyeler de destek oluyor
Seçim zamanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla miting yapmakla suçluyorlardı, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne belediye hizmeti sunuyorlar.
Terörist mezarlığındaki örgüt simgeleri kazındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde teröristlerin mezarlarında bulunan örgüte ait simge ve kod isimler tek tek silindi.
Kınalıada Korveti denizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınalıada Korveti Denize İndirme, İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

210
Murat Bardakçı: Ayasofya cami olmalı

Murat Bardakçı: Ayasofya cami olmalı

315
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

282
Saba Tümer beyaz mayo giydi

Saba Tümer beyaz mayo giydi

55
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

191
ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

86
Fortune 500 Türkiye açıklandı

Fortune 500 Türkiye açıklandı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM