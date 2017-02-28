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Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

Yunan tarihçi Vasilis Dimitriadis Yunan ve Türk tapu kayıtlarıyla mahkeme belgelerinden Atatürk'ün 4 kuşak önce nereden geldiğini belgeledi.

28.02.2017 - 17:11
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Mustafa Kemal Atatürk'ün soyunun nereden geldiği konusunda yıllardır  süregelen tartışmalar konusunda Yunan tarihçi Vasilis Dimitriadis kaynak sayılabilecek bir eser ortaya koydu.

Dimitriadis, 50 yıl süren çalışmalarında Yunan ve Türk tapu kayıtlarıyla, mahkeme belgelerini araştırdı ve Mustafa Kemal'in geçmişiyle ilgili çok önemli belgeler ortaya çıkardı.

BELGELERİ TTK'YA YOLLADI

Yunan tarihçi bu belgeleri yayınlanması için 2010 yılında Türk Tarih Kurumu'na yolladı. Aradan geçen 3 yılın ardından 2013 yılında Prof. Dr. Levent Kayapınar bu belgelere el attı ve Türk Tarih Kurumu'ndan "Bir evin hikayesi" adlı kitap satışa çıktı.

Habertürk TV'de Habertürk Manşet programına katılan Kayağınar, Atatürk'ün anne ve babasının soyunun nereden geldiğini belgelerle anlattı.

Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı İZLE

"ATATÜRK'E BÜYÜK DEDESİNİN ADI VERİLDİ"

"Ali Rıza Efendi'nin soyu yıllarca tartışıldı. Çok tuhaf iddialar ortaya atıldı ancak hiçbir zaman belge ortaya konulamadı." diyen Levent Kayapınar Mustafa Kemal'in babasının soyuyla ilgili; "Bu belgelerde Atatürk'ün babasının Ali Rıza Efendi olduğunu, Ali Rıza Efendi'nin babasının ise Ahmet olduğunu, Ahmet'in babasının da Mustafa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e büyük dedesinin ismi verilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

"ATATÜRK'ÜN ANNESİ MOLLA"

Prof. Kayapınar Zübeyde Hanım'la ilgili olarak ise; "Belgelerde Zübyde Hanım'ın da 3 nesil geriye giderek soyunu görme imkanımız var. İbrahim oğlu Feyzullah'ın kızı Zübeyde şeklinde belgelerde yer alıyor.

Belgelerde Zübeyde Hanım'ın annesi Ayşe Hanım ve Ayşe Hanım'ın annesi Emine Hanım'ın molla sıfatını kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sıfatlarla Zübeyde Hanım'ın son 1 asırda Selanik'in köklü Müslüman ailelerinden olduğunu anlayabiliyoruz." diye konuştu.

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