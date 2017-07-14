taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.775
USD
3,5412
EURO
4,0587
ALTIN
140,14
PETR
48,6400

Yunan tavernasında yeni rakılı 'helal et' çağrısı

Yunanistan'ın Thassos adasında bulunan ve et ürünleriyle ünlü Elena restoran Türk müşterileri için ilginç bir çağrıya imza attı.

14.07.2017 - 16:48
  1. Haberler
  2. Dünya

Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'ın turizm sektörünü Türk turistler ayakta tutuyor.

Ülke genelinde uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle müşteri bulmakta zorlanan Yunan esnafları da, Türk müşterileri çekmek için birbirleriyle yarış haline girdi.

YENİ RAKI VE HELAL ET

Son olarak Thassos adasında Türk müşterilerine hizmet etmek isteyen ve daha çok kuzu çevirmesi ve et ürünleriyle tanına bir Yunan tavernası, Türk turistleri çekmek yeni rakı ve helal eti panoda bir araya getirdi.

Yunan tavernasında yeni rakılı 'helal et' çağrısı

Yunan tavernasında yeni rakılı 'helal et' çağrısı

İlginizi Çekebilir
Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi
Rejimin, başkentin Doğu Guta bölgesindeki askeri muhaliflere içeriği bilinmeyen gazla saldırması sonucu 3 muhalif yaralandı.
Katar'dan Suudi Arabistan'a taziye
Katar Emiri Şeyh Temim, Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz'in vefatı nedeniyle Kral Selman'a taziye telgrafı gönderdi
Trump, Macron'un 24 yaş büyük eşine iltifatlar yağdırdı
ABD Başkanı Trump, Fransa ziyareti sırasında Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux'e "İyi durumdasın" dedi.
Dişi aslan annesiz kalan leopar yavrusunu sahiplendi
Tanzanya'da Ngorongoro Koruma Alanı'nda dişi bir aslan, yavru bir leopara annelik yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

51
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

94
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

83
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

124
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

38
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

216
FETÖ'nün ABD'deki elebaşları lüks evlerde yaşıyor

FETÖ'nün ABD'deki elebaşları lüks evlerde yaşıyor

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM