Yunan tavernasında yeni rakılı 'helal et' çağrısı

Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'ın turizm sektörünü Türk turistler ayakta tutuyor.

Ülke genelinde uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle müşteri bulmakta zorlanan Yunan esnafları da, Türk müşterileri çekmek için birbirleriyle yarış haline girdi.

YENİ RAKI VE HELAL ET

Son olarak Thassos adasında Türk müşterilerine hizmet etmek isteyen ve daha çok kuzu çevirmesi ve et ürünleriyle tanına bir Yunan tavernası, Türk turistleri çekmek yeni rakı ve helal eti panoda bir araya getirdi.