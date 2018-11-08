Türkiye son yıllarda savunma ve askeri alanlarda önemli bir üretim faaliyetine girişti. Gerek hava gerek kara araçlarında yapılan devrim gibi hamlelerin yanı sıra teçhizat ve silah geliştirme projeleri üzerinde de çalışıyor. O projelerden biri de geleceğin silahı olan ŞAHİ-209 elektromanyetik top.

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı ViDEO

YUNAN SUNUCU BAKAKALDI

Dünyanın sayılı ülkelerinin üretim ve geliştirme projelerini yaptığı elektromanyetik top projesi dünyada da Türkiye'nin adını duyururken, Avrupa'da da karşılık buldu

Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında yapılan bir programda Türkiye'nin askeri gücü anlatıldı. O programın bir bölümünde de ŞAHİ-209 topu gösterildi. Şahi'nin ateşlenmeesi sırasında program sunucusu görsele uzunca bir süre dalgın dalgın bakarken görüldü.

TÜRK ASKERİ SANAYİSİ İMRENDİRİYOR

Yunan sunucunun bu halleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken çok sayıda yorum aldı. Görsele gelen yorumların arasında en dikkat çekeni de "Yunanlar Türkiye'ye imreniyor" oldu.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda askeri alanlarda attığı sağlam adımlar, dünyanın da dikkatini çekiyor.