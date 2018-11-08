taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.40825
Euro
6.1904
Altın
1224.065
Borsa
95582.72
Gram Altın
212.039

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin yapılan bir haberde ŞAHİ elektromanyetik topu anlatıldı. Program sunucusu o anlarda ŞAHİ'ye içli içli imrenerek baktı.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Türkiye son yıllarda savunma ve askeri alanlarda önemli bir üretim faaliyetine girişti. Gerek hava gerek kara araçlarında yapılan devrim gibi hamlelerin yanı sıra teçhizat ve silah geliştirme projeleri üzerinde de çalışıyor. O projelerden biri de geleceğin silahı olan ŞAHİ-209 elektromanyetik top.

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı ViDEO

YUNAN SUNUCU BAKAKALDI

Dünyanın sayılı ülkelerinin üretim ve geliştirme projelerini yaptığı elektromanyetik top projesi dünyada da Türkiye'nin adını duyururken, Avrupa'da da karşılık buldu

Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında yapılan bir programda Türkiye'nin askeri gücü anlatıldı. O programın bir bölümünde de ŞAHİ-209 topu gösterildi. Şahi'nin ateşlenmeesi sırasında program sunucusu görsele uzunca bir süre dalgın dalgın bakarken görüldü.

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

TÜRK ASKERİ SANAYİSİ İMRENDİRİYOR

Yunan sunucunun bu halleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken çok sayıda yorum aldı. Görsele gelen yorumların arasında en dikkat çekeni de "Yunanlar Türkiye'ye imreniyor" oldu.

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Türkiye'nin özellikle son yıllarda askeri alanlarda attığı sağlam adımlar, dünyanın da dikkatini çekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

47
Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

86
AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

105
Ölen muhtarın kızı, katili çıktı

Ölen muhtarın kızı, katili çıktı

29
Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

87
Snowden: Kaşıkçı İsrail casus yazılımıyla takip edildi

Snowden: Kaşıkçı İsrail casus yazılımıyla takip edildi

12
Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM