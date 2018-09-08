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Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor

​Balıkesir Ayvalık’ta Perşembe günü kurulan semt pazarı, döviz kurundaki artış nedeniyle Yunanlıların akınına uğruyor.

DHA | 08.09.2018 - 13:34..
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Ayvalık ilçesine, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan 4 gemiyle bu hafta bin 600 kişinin geldiği belirtildi. Ayvalık’ta turizm sezonu son günlerini yaşarken Yunanlı turistler ilçe esnafının can simidi oldu.

Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor

KURLARDAKİ ARTIŞ İLGİYİ ARTIRDI

Döviz kurundaki artış nedeniyle Perşembe günleri semt pazarına Yunanlı turistlerin ilgisi yoğun oldu. A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan turistler, özellikle tekstil ürünlerine rağbet gösterdi.

Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor

BAVUL VE ÇANTALARI DOLDURUP GİDİYORLAR

Ayvalık-Midilli arasında yolcu taşıyan katamaran sahibi ve kaptanı Ali Jale, Yunanlıların her hafta semt pazarına akın ettiklerini söyledi.

Bu hafta yolcu sayısında rekor kırıldığını ifade eden Jale Tur sahibi Ahmet Jale ise, “Yunan turistlerin gelişleri havaların soğumasına kadar devam eder. Yunan turistler yanlarında getirdikleri bavulları ve çantaları dolduruyorlar. Bunun yanında Ayvalık’tan PVC kapı, pencere ve ahşap ev malzemeleri de alıyorlar. Bu alışveriş çılgınlığının sebebi ise paralarının değerli olması." dedi.Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor


Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor



Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor



Yunan turistler alışveriş için Ayvalık’a akın ediyor

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