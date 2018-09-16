Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'ta, sezonu kapatmaya hazırlanan turizmciler ile esnafın yüzünü Midilli Adası'ndan gelen turistler güldürüyor.

Kısa süre öncesine kadar, daha çok perşembe günleri kurulan, bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği semt pazarı için ilçeye gelen Yunanlar, son zamanlarda Ayvalık'a büyük ilgi göstermeye başladı.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYIP ADALARA DÖNÜYORLAR

Midilli'den kalkan feribotlarla Ayvalık'a gelen çok sayıda Yunan, burada giyim ve mutfak eşyasından gıda maddelerine kadar her türlü ihtiyacını karşılayıp, adalarına dönüyor.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye'nin en batısındaki deniz hudut kapısına sahip olduğunu hatırlattı.

Yunan turistler her gün Ayvalık'ta ViDEO

"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VAR"

Büyükçıvgın, gümrük kapısı açıldıktan sonra Midilli Adası'ndaki Yunanların Ayvalık'a olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, "Ayvalık, ürün çeşitliliğinin yanı sıra ürünlerin Midilli'ye oranla daha uygun fiyatlara satılması, yiyecek maddelerinin taze olması nedeniyle Yunan komşularımızın tercih sebebi oluyor." ifadelerini kullandı.

"GİDİŞ GELİŞLERİ SIKLAŞTI"

Son dönemde ise Yunan turistlerin hemen her gün ilçeye geldiğine dikkati çeken Büyükçıvgın, şöyle konuştu: "Özellikle son bir aydan beri komşularımızın ilçeye gidiş gelişleri sıklaştı, ziyaretçi sayısı da artış gösterdi. Sanırım Midilli'deki küçük işletmeler de buraya gelerek, götürebilecekleri kadar ürün alıp, orada satışa sunuyorlar. Bu yüzden de Ayvalık'taki Yunanlı turistlerin yarattığı hareketliliğin bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum."





"SON BİR AYDIR HER GÜN BURADALAR"

Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Melih Çakırca da Midilli Adası'ndan gelen turistlerin iyi alışveriş yaptıklarını söyledi.

Çakırca, Yunan turistlerin daha çok giyim eşyası, manifatura, perde gibi ürünler satın aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Dövizin yükselişi de bu alışverişlerin yoğunlaşmasının en büyük etkenlerinden biri. Ama daha çok bizim burada ürün çeşitliliğimiz onlara cazip geliyor. Midilli Adası'nda bu kadar çok ürün çeşitliliği ve kalitesi yok. Bu yüzden de Midillili turistler Ayvalık'ı tercih ediyorlar. Daha önce haftada bir kez geliyorlardı. Şimdi ise hemen hemen haftanın her günü buradalar. Özellikle son bir aydır her gün buradalar."

Ayvalıklı esnaf Mustafa Güray da çanta satışı yaptığını belirterek, Yunan turistlerin ilçeye gelmesiyle işlerinin arttığını söyledi.

Semt pazarında tezgah açan Meziyet Erkan Güren de "Yunan turistler pazara büyük ilgi gösteriyor. Ama nedense ürünlerimizi çok ucuza satın almak istiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Ürünlerde ciddi pazarlıklar yaparak, alışverişlerini daha da ucuza sağlamaya çalışıyorlar." diye konuştu.