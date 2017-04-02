Yunan turizmcinin umudu: Türk turistler

Midilli Odası Başkanı Vangelis Mirsinias, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vize uygulamasının 2017'de yenilenmesini olumlu bir karar olduğunu söyledi.

Uygulamanın yerel ekonomiye önemli katkısı olduğunu ifade eden Mirsinias, "Sezon içinde yükselişe destek veriyor. Ayrıca, Türk turistler son dakikada istedikleri zaman adayı ziyaret edebiliyor. Yunan konsolosluklara uzakta yaşayan Türk vatandaşları için de çok iyi." dedi.

GEÇEN YIL 40 BİN TURİST GİTMİŞTİ

Geçen yıl adayı 40 binin üzerinde Türk turistin ziyaret ettiğini belirten bilgisini paylaşan Mirsinias, "Bu sene ne olur tahmin etmek güç, çünkü Türk ziyaretçiler de Yunanlar gibi birkaç gün önceden nereye gideceklerine karar veriyor ama bu sayının daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Adanın kuzeyindeki Petra bölgesinde yeni bir Schengen girişi açıldı. İki yeni hat bu yıl Türkiye'yi Petra Limanı'na bağlayacak. Daha çok kapı, daha çok turist getirir diye umuyoruz." şeklinde konuştu.

TURİSTLERİN YÜZDE 25'İ TÜRK

Mirsinias ayrıca, son 5 yılda adaya gelen turistlerin yüzde 25'inden fazlasının Türk ziyaretçilerden oluştuğunu söyledi.

Midilli Adası Otelciler Birliği Başkanı Periklis Antoniu geçen yıl 2015'e göre düşüş yaşadıklarına işaret ederek, "2015'te 50 binin üzerinde Türk turist geldi. Geçen yıl bu sayı vize uygulamasının iki buçuk ay gecikmesi ve teknik sorunlar sebebiyle 40 bine düştü. Bu yıl ise çok iyimseriz. 2015'teki sayıyı aşacağımıza inanıyoruz. Yeter ki bahsettiğim sorunlar yaşanmasın." diye konuştu.

10 MİLYON AVRO

Vize programının ada için çok önemli olduğuna dikkati çeken Antoniu, "Kaba bir hesapla kişi başı ortalama otel, yemek ve eğlence için 200 avro dersek, 50 bin turistle çarptığınızda bu 10 milyon avro eder. Alışveriş de bunun cabası. Bu, yaşadığımız malum ekonomi ve sığınmacı sorunlarından sonra yerel piyasaya nefes vermek değil, can vermektir." ifadelerini kullandı.