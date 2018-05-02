Yunan ve Rum medyasının hedefinde Atatürk var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan askerlerinin İzmir'e büyük zararlar verdiğini anlatması, ülkede yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.
Erdoğan'ın bu sözlerini kabul edemeyen Yunan ve Rum medyası, yalan bir tarih anlatmaya başladı.
Fileleftheros Gazetesi, İzmir'de yaşananlardan Mustafa Kemal Atatürk'ü sorumlu tuttu.
KİLİSE HAVAYA UÇURULDU YALANI
İzmir'deki yangınla Yunan askerlerinin alakasının olmadığı savunulan yazıda, Atatürk'ün emriyle Ermeni Aziz Nikolaos Kilisesi'nin havaya uçurulması nedeniyle yangının başladığı söylendi.
Yazının devamına; İzmir'deki Yunan ve Ermenilerin evlerinin yakıldığı yalanı da eklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef alındığı yazıda, Türkiye'nin tarih komplosu kurduğu ifade edildi.
Yunan askerlerinin denize dökülüşü haberi