taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,1109
EURO
4,9340
ALTIN
173,09
PETR
73,1700

Yunan ve Rum medyasının hedefinde Atatürk var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin İzmir'e verdiği zararları anlattı. Yunan ve Rum medyası yalan bir tarih anlatmaya başladı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 07:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunan ve Rum medyasının hedefinde Atatürk var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan askerlerinin İzmir'e büyük zararlar verdiğini anlatması, ülkede yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.

Erdoğan'ın bu sözlerini kabul edemeyen Yunan ve Rum medyası, yalan bir tarih anlatmaya başladı.

Fileleftheros Gazetesi, İzmir'de yaşananlardan Mustafa Kemal Atatürk'ü sorumlu tuttu.

KİLİSE HAVAYA UÇURULDU YALANI

İzmir'deki yangınla Yunan askerlerinin alakasının olmadığı savunulan yazıda, Atatürk'ün emriyle Ermeni Aziz Nikolaos Kilisesi'nin havaya uçurulması nedeniyle yangının başladığı söylendi.

Yazının devamına; İzmir'deki Yunan ve Ermenilerin evlerinin yakıldığı yalanı da eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef alındığı yazıda, Türkiye'nin tarih komplosu kurduğu ifade edildi.

Yunan ve Rum medyasının hedefinde Atatürk var

Yunan askerlerinin denize dökülüşü haberi

Yunan ve Rum medyasının hedefinde Atatürk var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kim Jong Güney Kore sınırındaki hoparlörleri toplatıyor
ABD ile arasını düzelten, Güney Kore ile barış yapan ve nükleer tesisleri kapatma kararı alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki propaganda hoparlörlerini de toplatmaya başladı.
Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filistin'den İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyan tasarıya tepki
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısına tepki gösterdi.
ABD koalisyonunun koruduğu Bağdat'ta DEAŞ saldırısı
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta DEAŞ ile mücadelesinin devam ettiği iddialarına rağmen, terör örgütünün saldırıları giderek artıyor. Son saldırıda 8 kişinin öldüğü açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

726
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

71
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

62
Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

17
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

68
Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

9
Kim Jong Güney Kore sınırındaki hoparlörleri toplatıyor

Kim Jong Güney Kore sınırındaki hoparlörleri toplatıyor

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM