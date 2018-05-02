Yunan ve Rum medyasının hedefinde Atatürk var

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

4 parti daha ittifak yaptı

Fatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin İran ve Rusya ile yapacağı ticarette doları rafa kaldırma kararından sonra S&P, notumuzu düşürerek seçimler öncesi tarafını seçti.

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

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Kim Jong Güney Kore sınırındaki hoparlörleri toplatıyor

ABD ile arasını düzelten, Güney Kore ile barış yapan ve nükleer tesisleri kapatma kararı alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki propaganda hoparlörlerini de toplatmaya başladı.