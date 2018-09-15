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Yunan yargısı Bitcoin dolandırıcısını Rusya'ya verecek

Yunan yargısı, internet üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla aranan Rus uyruklu Aleksandr Vinnik'in Rusya'ya iadesine karar verdi.

AA | 15.09.2018 - 09:23..
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yunan

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, ABD, Fransa ve Rusya tarafından iadesi talep edilen Vinnik'in Rusya'ya iade edilmesini kararlaştırdı.

SON KARAR ESAS ALINDI

Selanik Temyiz Mahkemesi, Vinnik'in iadesine ilişkin ayrı zamanlarda üç ülke için de onay vermiş ancak en son Rusya için iade kararı almıştı. Yüksek Mahkeme de bu son kararı esas aldı.

Elektronik para birimi "Bitcoin" kullanarak kara para ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Vinnik için son kararı Yunanistan Adalet Bakanı Mihalis Kalogirou'nun vermesi bekleniyor.

ABD VE FRANSA İSTİYORDU

Temmuz 2017'de Selanik kentinde tatil yaptığı otelde ABD istihbaratıyla Yunan polisi tarafından yakalanan Vinnik için ABD ve Rusya'nın yanı sıra Fransa da benzer dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iade talebinde bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Vinnik, Rusya'ya iadesine itirazda bulunmamıştı. Vinnik, siber suçlarla ilgili en büyük internet sitelerinden birine sahip olduğu ve 2011'den bu yana sanal para birimi "Bitcoin" vasıtasıyla suç örgütleri için yaklaşık 4 milyar dolarlık kara para akladığı suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından aranıyordu.

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