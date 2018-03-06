taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.484
USD
3,7922
EURO
4,7026
ALTIN
161,84
PETR
66,0600

Yunan yargısı DHKP-C üyesinin iadesini reddetti

Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

AA | 06.03.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Avrupa

yunan

Savcı mütalaasında, Şadi Naci Özpolat'ın, hakkındaki iade talebinin dışındaki suçlardan da yargılanabileceği ve iadeye ilişkin gerekli koşulların bulunmadığı gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş verdi.

Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

İADE TALEPLERİ REDDEDİLİYOR

Yunan yargısı, ocak ayında da bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fransa'da sığınmacılar, devletin dağıttığı yemeği almadı
Fransa'nın kuzeyindeki Calais kenti yakınlarında 2002'den beri sığınmacıların barındığı kampta devletin başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği bildirildi.
İtalya'da seçimi kaybeden Renzi istifa kararı aldı
Merkez ve sol kanat hezimete uğrarken, Demokratik Parti Genel Sekreteri Matteo Renzi istifa kararını açıkladı.
Danimarka'ya giden mülteci kızın hazin sonu
Üç yıldır tek bir mülteci kabul etmeyen Danimarka, reklam için kullandığı kızı da ülkesine gönderiyor.
İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı
İngiltere'de son yılların en sert kışı, Emma Kasırgası nedeniyle nedeniyle yaşanıyor. Zor günler geçiren İngiltere'de halk kasırga paniği nedeniyle marketlere hücum etti, raflar boşaltıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

288
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

77
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

168
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

89
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

74
Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

281
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM