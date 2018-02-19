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Yunan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Lastik bir botla Kuşadası Körfezi'nden Sisam Adası'na kaçmaya çalışan PKK üyesi Ö.B., sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, Kuşadası polisine teslim edildi.

İHA | 19.02.2018 - 15:29..
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Erzincan Savcılığı tarafından, bölücü terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve bölücü örgütün Erzincan yapılanmasının önemli isimlerinden olan Ö.B., Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçıp, Yunanistan’a iltica etmek için göçmen kaçakçılığı yapan 1’i Suriye uyruklu 5 kişilik bir ekiple anlaştı.

SAHİL GÜVENLİKTEN KAÇAMADI

Lastik bir botla Kuşadası Körfezi’nden Sisam Adası’na kaçmaya çalışan PKK üyesi Ö.B., sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, Kuşadası polisine teslim edildi.

YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Terör örgütü üyesini gözaltına alıp sorgulayan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçmasına yardımcı olan Suriye uyruklu H.K. ile Ç.Ö., A.S., M.Y. ve E.Y.’yi de düzenlenen operasyonla yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Bölücü terör örgütü üyesi Ö.B. ile birlikte A.S. ve E.Y. isimli göçmen kaçakçıları tutuklanıp cezaevine konulurken, Ç.Ö. ve M.Y. isimli zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı yapan Suriye uyruklu H.K. ise mahkeme kararıyla Aydın il göçmen bürosuna teslim edildi.

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