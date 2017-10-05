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Yunanistan 14 bin göçmeni iade etti

Atina yönetimi, 2017 yılında toplam 13 bin 980 göçmeni ülkelerine geri gönderdi.

05.10.2017 - 20:21
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Yunan emniyet birimleri, eylül ayında çeşitli uyruklardan bin 598 göçmenin ülkelerine geri gönderildiği, yılbaşından bu yana ülkelerine iade edilen göçmen sayısının 13 bin 980'e ulaştığını açıkladı.

Eylül ayında ülkelerine iade edilen göçmenlerin bin 8'inin Arnavutluk, 185'inin Pakistan, 90'ının Irak, 61'inin Gürcistan, 54'ünün Cezayir, 32'sinin Fas ve 30'unun İran uyruklu olduğu kaydedildi.

Yunanistan 14 bin göçmeni iade etti

ÇOĞU SINIR DIŞI EDİLDİ

İade edilenlerin bir kısmının Yunan emniyet birimleri tarafından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gönüllü geri dönüş programları yoluyla olduğuna işaret edildi.

Yunanistan 14 bin göçmeni iade etti

YUNANİSTAN'DA 60 BİN SIĞINMACI VAR

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı verilerine göre, ülkede 60 binin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Sığınmacıların yaklaşık 14 bini ise Türkiye-Avrupa Birliği göçmen mutabakatı kapsamında ülkeye giriş yaptıkları adalarda tutuluyor.

Yunanistan 14 bin göçmeni iade etti

YUNANİSTAN'DAN AVRUPA'YA GÖNDERİLEN SIĞINMACILAR

Öte yandan, AB'nin yeniden yerleştirme programları kapsamında Yunanistan'dan bugüne kadar 20 binin üzerinde sığınmacı Avrupa ülkelerine gönderildi.

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