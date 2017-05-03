taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.466
USD
3,5386
EURO
3,8614
ALTIN
142,65
PETR
50,8000

Yunanistan 3 darbeciye daha kucak açtı

Yunan mahkemesi, 3 darbeci hakkında Türkiye'nin yaptığı iade başvurusunu reddetti.

03.05.2017 - 14:45
  1. Haberler
  2. Gündem

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden Ahmet Güzel, Gencay Böyük ve Bilal Kurugül, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina'daki temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

İADE İSTEMİNE RET

Suçlamaları reddeden askerlerin savunmalarından sonra söz alan savcı Evgenia Kivelou, Türkiye'nin yeni iade talebindeki suçlamaların öncekilerden farklı olmadığını savunarak, askerlerin iade edilmemelerini istedi.

SERBEST BIRAKILMASINDA MAHSUR GÖRÜLMEDİ

Darbeci 3 askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin idari kurumlar tarafından da uygun görülürse serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini bildirdi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Mahkeme geçen haftadaki duruşmada darbecilerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik'in iadesi için ret kararı vermişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, daha önce, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

221
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

114
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

31
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

85
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

132
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

33
Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM