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Yunanistan 50 FETÖ'cüyü teslim etti

KKTC'den Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarileri toplam 50 kişinin Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 23:07..
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Yunanistan 50 FETÖ'cüyü teslim etti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC'den cumartesi günü Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan aralarında FETÖ firarisi asker, öğretmen ve kadınların da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

ÖĞRETMEN, SUBAY VE ASTSUBAYLAR DA VAR

Açıklamada, "KKTC’den Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan 50 kişi, arandıkları cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı." bilgisine yer verildi.

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