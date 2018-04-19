Yunanistan 8 FETÖ'cüden birini serbest bırakacak

1 Ölmeden mezar taşı yaptırana indirim Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı.

2 ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Raporu'nu yayınladı ÖSYM'nin 2018'deki sınavlara yönelik 4'üncü değerlendirme analizinde, öğrenciler en çok Türkçe testinde başarılı olurken,fen lisesi çıkışlıların daha başarılı oldukları raporda yer aldı.

3 AP'den sınırı geçen Yunan askerler için çağrı AP Genel Kurulu, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanarak tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan yasa tasarısını kabul etti.

4 Frankfurt, Kovac'ın yerine Bilic'i getiriyor Hırvat basını bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in yeni sezonda Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü olacağını yazdı.

5 Amanos Dağları'nda teröristlere geçit yok Mehmetçik Amanos Dağları'nda düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya aman vermiyor.

6 BM gözlemcileri Lübnan'da Ferrari ile geziyor Lübnan'dan çekilen bir fotoğraf karesi bu kadarı da olmaz dedirtti. 1 milyon mültecinin çadırlarda yaşadığı Lübnan'da BM görevlilerinin Ferrari ile gezdiği belirtildi.