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Yunanistan 8 FETÖ'cüden birini serbest bırakacak

Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 14:27..
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Yunanistan 8 FETÖ'cüden birini serbest bırakacak

Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri besleyen Yunanistan bir skandala daha imza attı.

Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.

15 TEMMUZ'DA KAÇTILAR

8 FETÖ'cü asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma hakkı istemişti. Firari askerler 15 Temmuz'dan beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.

YUNANİSTAN FETÖ'CÜLERİ TESLİM ETMİYOR

Öte yandan Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

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