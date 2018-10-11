Yunanistan ABD ülkesinde üs kursun istiyor

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan bir haber, önceki gün ABD’nin başkenti Washington’a giden Yunan Dışişleri Bakanı Panos Kammenos’un ABD’li mevkidaşı James Mattis’e bir öneride bulunduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre Kammenos, bir dönem ABD’nin de gündeminde olan Yunanistan’a askeri üs kurma planını gündeme getirdi.

"YUNANİSTAN İÇİN ABD'NİN ASKERLERİNİ ÜLKEMİZDE BULUNDURMASI ÖNEMLİ"

ABD Savunma Bakanlığı’nda Mattis ile bir araya gelen Kammenos’un, “Yunanistan’ın kendisini ABD’nin stratejik ortağı ve müttefiki olarak gördüğünü söylemek isterim. Yunanistan için ABD’nin askerlerini Yunanistan’da bulundurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dediği aktarıldı.

TÜRKİYE SINIRINA ÜS KURULSUN İSTİYORLAR

Kammenos’un bununla da kalmayarak ABD askerinin bölgedeki varlığını kuvvetlendirmesi gerektiğini de söylerken, “ABD, askeri gücünü sadece Suda Körfezi’nde değil, Larissa, Volos ve Alexandropuli (Dedeağaç) bölgelerinde de kuvvetlendirmeli” dedi.

Yunanistan, F-16’ların güncellenmesi için 1.5 milyar dolarlık bütçe ayırma ve savunma bütçesini artırma kararı alırken, Mattis’in bu karardan dolayı memnun olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN YERİNİ NE YUNANİSTAN NE DE ÜRDÜN ALABİLİR"

ABD ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya Yunan basını geniş yer verirken, DW Türkçe’ye konuşan Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Direktörü Thanos Dokos, “Türkiye’nin yerini ne Yunanistan'ın, ne de ABD'nin güçlerini kaydırmak için görüştüğü diğer bir ülke olan Ürdün'ün alabileceğini düşünüyorum” görüşünü kaydetti.

Bununla birlikte Trump yönetiminin alternatif ittifak arayışında olduğuna dikkat çeken Dokos, “Kanımca Amerikalılar bu hamleleriyle doğrudan Erdoğan'a ‘vazgeçilmez değilsin, başka seçeneklerimiz de var' mesajını vermek istiyor” diye konuştu.