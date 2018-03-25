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Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi

Atina Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra FETÖ'cü olduklarını itiraf eden 3 Türk kökenli ABD vatandaşı, Yunanistan'dan sınır dışı edildi.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 05:16..
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Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi

Türk kökenli üç ABD vatandaşı, Fethullah Gülen Cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle Atina havaalanında girişleri yasaklanarak ABD'ye geri gönderildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, 24 saat boyunca Atina Eleftherios Venizelos havaalanında tutulan kişiler, verdikleri ifadelerinde Fethullah Gülen taraftarı olduklarını kabul ettikten sonra, Atina'ya gelme amaçlarının emlak alanında yatırım yapmak ve buradaki yandaşlarını örgütlemek ve yerleştirmek olduğunu söylediler.

2 BİN FETÖ'CÜ YUNANİSTAN'A SIĞINMAK İSTİYOR

2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a gelerek Yunan makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunan Fethullah Gülen Cemaati üyelerinin sayısının 2 bini bulduğu iddia ediliyor.

3 KİŞİ SORGULANIP ABD'YE GÖNDERİLDİ

Olayın hafta başında yaşandığı bildirildi. Yunan gizli haber alma örgütünün (EYP) düzenlediği operasyonla harekete geçen Atina havaalanı polisi, ABD'den gelen 3 Türk kökenli kişinin girişini yasakladı ve gerekli sorgulamayı yaptıktan sonra adları açıklanmayan üç kişiyi de ertesi gün Emirates havayollarının uçağı ile New York'a geri gönderdi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA BOZULMASIN"

Yunan hükümet çevrelerinin de doğruladığı haberde, Atina'nın Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Türkiye ile ilişkilerin daha fazla bozulmasına fırsat verilmemesi için Yunan ulusal çıkarlarına zarar verecek bu gibi olaylardan kaçınıldığında dikkat çekiliyor.

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