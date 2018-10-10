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Yunanistan'dan ABD'ye askeri güç çağrısı

Yunanistan, ABD'nin kendi ülkesinde Türkiye sınırına yeni bir askeri üs kurmasını istiyor.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 14:45..
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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldiği görüşmede, Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.

"DEDEAĞAÇ'TAKİ ASKERİ VARLIĞINIZI GENİŞLETİN"

Kammenos, "ABD'nin yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) daha kalıcı bir şekilde askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan ABD'ye askeri güç çağrısı

ABD'nin şu anda Girit Adası'ndaki Suda Körfezi donanma üssünün yanı sıra Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor.

Geçen hafta ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'a ziyarette bulunmuştu.

Pyatt, ziyaretin ülkesinin bölgeye yönelik yoğun ilgisinin göstergesini olduğunu belirterek, ABD'nin bazı askeri güçlerini stratejik öneme sahip bölgeye taşımasından dolayı memnuniyetini dile getirmişti.

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