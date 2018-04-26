Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

AB'nin sadece para vererek kendisine her geçen gün daha da borçalndırdığı Yunanistan, Avrupa Birliği'nin en borçlu ülkesi konumunda. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin borç oranlarını açıklayan Eurostat, zirvedeki Yunanistan'ı İtalya ve Portekiz'in takip ettiğini duyurdu.

BORÇTA ZİRVE YUNANİSTAN'IN

Eurostat'ın raporuna göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6’sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Yunanistan’ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

EN AZ BORÇLU AB ÜLKESİ ESTONYA

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9’una tekabül eden Estonya oldu.

Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016’ya göre %83.3’den 81.6’ya gerilediği kaydedildi.