Yunanistan askerleri için takas teklif etti

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminde milletin tokatını yiyen darbeci teröristler, çil yavrusu gibi dağıldı. Türkiye'den kaçan darbeci teröristlerden 8'i ise Yunanistan'a sığındı.

Ülkede yargılanan ve Türkiye'ye iade edilmeyen teröristler, sahip olduğu tüm bilgileri Yunanistan'a verdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırında yakalan 2 Yunan askerinin tutuklanması, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gerdi.

Yunanistan, askerlerini geri alabilmek için elinden geleni yaptı. Öyle ki, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne bile şikayet ettiler.

"BUNUN NE MALİYETİ OLUR Kİ"

Bu konuda sonuç alamayan Yunanistan, takas yöntemini mantıklı bulmaya başladı.

ANEL partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" diye konuştu.