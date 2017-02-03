Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması

Malta'da düzenlenen AB Liderler Zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan Kardak adası ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Çipras konuyla ilgili " Ege'de aidiyeti belli olmayan ( gri bolgeler) bölge yoktur. Varılan şey Yunanistan'ın Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak kararlılığıdır. Diyalog, işbirliği istiyoruz dikkat çekici hareketler değil. Yunanistan karşı taraftan ihlal edilen ulusal haklarını, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlılığındadır." dedi.