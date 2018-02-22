Yunanistan Cumhurbaşkanı: Düşmanlarımızdan korkmayız

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Yanya şehrinin 105’inci kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Konuşmasında Türkiye ve Makedonya’ya mesaj gönderen Pavlopulos, bu iki ülkeyi uluslararası hukuka, avrupa hukukuna ve avrupa müktesebatına saygı göstermeye davet etti.

"DÜŞMANLARIMIZDAN KORKMAYIZ"

Pavlopulos "Biz Yunanlar, barış ve demokrasi halkı olarak gerektiğinde herkese karşı sınırlarımızı, toprak bütünlüğümüzü ve ulusal egemenliğimizi korumayı biliriz, düşmanlarımızdan da korkmayız. Şimdi bunlar Avrupa Birliği’nin sınırları, toprakları ve egemenliği olmuştur." dedi.