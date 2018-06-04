Yunanistan darbeci askeri serbest bıraktı

Yunanistan'da Olimpiyat köyündeki nezarethanede kalan 4 FETÖ'cü askerin 18 aylık tutukluluk süreleri doldu.
YUNANİSTAN DARBECİLERE KUÇAK AÇTI
Tutukluluk süresi dolan Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, tahliye edildi.
8 ASKER DE POLİS KORUMASINDA
15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü askerin avukatlarından Omiros Zelios “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar” dedi.
İLTİCA HAKKI VERECEKLER
Darbeci askerlerden Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanındı. Özkaynakçı mülteci sıfatıyla Yunan makamlarının kendisine verecekleri belgeleri bekliyor. Binbaşı Ahmet Güzel kendisine tanınan iltica hakkının Danıştay’dan onaylanmasını bekliyor.