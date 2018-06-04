taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5916
EURO
5,3741
ALTIN
191,17
PETR
75,6100

Yunanistan darbeci askeri serbest bıraktı

15 Temmuz gecesi Türkiye'den kaçan darbeci askerlere Yunanistan kuçak açtı. Tutuklu olan askerler tahliye edildi.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 17:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yunanistan darbeci askeri serbest bıraktı

Yunanistan'da Olimpiyat köyündeki nezarethanede kalan  4 FETÖ'cü askerin 18 aylık tutukluluk süreleri doldu.

YUNANİSTAN DARBECİLERE KUÇAK AÇTI

Tutukluluk süresi dolan Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, tahliye edildi.

8 ASKER DE POLİS KORUMASINDA

15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü askerin avukatlarından Omiros Zelios “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar” dedi.

İLTİCA HAKKI VERECEKLER

Darbeci askerlerden Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanındı. Özkaynakçı mülteci sıfatıyla Yunan makamlarının kendisine verecekleri belgeleri bekliyor. Binbaşı Ahmet Güzel kendisine tanınan iltica hakkının Danıştay’dan onaylanmasını bekliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

293
Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

160
CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

180
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

124
3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

260
Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

439
HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu

HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM