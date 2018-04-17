Yunanistan DHKP-C'li teröristin iadesini reddetti

Yunanistan Ankara ile olan ilişkilerini daha fazla germek için elindeki tüm argümanları kullanıyor. FETÖ'cü teröristlerin iadesinin reddedilmesiyle başlayan gerilimli süreç, adalarda yaşanan bayrak kriziyle devam etti.

Gerilimin son adımını Atina bugün attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın Yunanistan ziyareti öncesinde yakalanan DHKPC'li teröristlerden birinin iadesi reddedildi.

İADE TALEBİNE RET

Larisa İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Burak Ağarmış’ın da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 6’ya çıktı. Yunan mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer, Hasan Biber ve Ali Ercan Gökoğlu ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.