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Yunanistan Dışişleri Bakanı FETÖ'cüleri korumaya aldı

Yunan Bakan Kotzias, ülkesinde besledikleri FETÖ'cüler için "Türkiye buradan kimseyi alamaz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 13:01..
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Yunanistan Dışişleri Bakanı FETÖ'cüleri korumaya aldı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.

TÜRK SİYASETÇİLERE YÖNELİK SKANDAL SÖZLER

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar'' dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı FETÖ'cüleri korumaya aldı

"OYUN OYNANACAK BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Türkiye buradan kimseyi alamaz, hakkı yok ve biz de buna izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı FETÖ'cüleri korumaya aldı

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