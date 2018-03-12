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Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

Türkiye ile Yunanistan arasından son zamanlarda yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklenecek.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 13:13..
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Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

Türkiye sınırını geçen iki Yunan askerinin tutuklanmasının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız." ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etmişti.

"İYİ BİR TARİH KİTABI OKUSUNLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar." sözleriyle gereken cevabı vermişti.

YUNAN PROVOKASYON PEŞİNDE

İstediğini alamayan Yunanistan, yeni bir hamle yaparak Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat yapacağını açıkladı.

Yaklaşık 2 ay önce de provokasyon amacıyla Kardak'a yaklaşan Yunan gemisi, sahil güvenlik ekipleri tarafından arkadan çarpılarak bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

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