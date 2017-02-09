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Yunanistan FETÖ'cülere sahip çıkıyor

Meriç Nehri'ni plastik botla geçmeyi başaran 6 FETÖ'cünün Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğu öğrenildi.

09.02.2017 - 17:19
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Yunanistan FETÖ'cülere sahip çıkıyor

15 Temmuz'da FETÖ'nün milli iradeye el koyma girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesi, Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.

6 FETÖ'CÜ DAHA YUNANİSTAN'A KAÇTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan bu olaydan sonra; Yunanistan FETÖ'cülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yunan polisi, Meriç Nehri'ni plastik botla geçmeyi başaran 6 kişilik grubun iltica talebinde bulunduğunu belirtti.

2'Sİ İŞ ADAMI

Yunanistan'a sığınan 6 kişilik FETÖ'cü grubun ikisinin iş adamı olduğu da öğrenildi.

SAYILARI 100'Ü GEÇTİ

Yunan polisi, Meriç Nehri'ni geçerek ülkeye giriş yapan Türk sayısının 100'e ulaştığını, bunların çoğunun FETÖ şüphelisi akademisyen olduğunu söyledi.

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