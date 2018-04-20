Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alacak

Türkiye'ye karşı Yunan donanmasının kapasitesini artırmak isteyen Başbakan Çipras'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bu konuda görüştüğü ve söz konusu satış için anlaştıkları belirtildi.

FREMM tipi savaş gemileri 5 yıllık kiralama yöntemiyle alınacak. Gemilerin Ağustos ayına kadar Yunan donanmasına katılması bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN ARKASINDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hafta başında yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanacak bir gerginlik durumunda Yunanistan'ın arkasında olacaklarını belirtmişti.