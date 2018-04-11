taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.253
USD
4,1213
EURO
5,0971
ALTIN
178,88
PETR
71,9400

Yunanistan geçici vizeleri bir yıl uzattı

Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte uygulanan kısa süreli geçici vize sistemi 2018'de de devam edecek.

AA | 11.04.2018 - 21:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Yunanistan geçici vizeleri bir yıl uzattı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bu konudaki talebini olumlu karşılayan Avrupa Komisyonunun, Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları ve Türkiye'de yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan bir haftalık geçici vize sisteminin 2018'de de sürdürülmesini kabul ettiği belirtildi.

"EKONOMİK OLARAK ADALAR ÖNEMLİ"

Bakanlık açıklamasında, söz konusu sistemin geçmişte başarıyla uygulandığı ve adaların ekonomileri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Yunanistan geçici vizeleri bir yıl uzattı

KISA SÜRELİ VİZE UYGULAMASI

Yunanistan, Avrupa Komisyonunun onayıyla 2012'den itibaren Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte kısa süreli geçici vize sistemi uyguluyor.

Yunanistan geçici vizeleri bir yıl uzattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13 personeline gözaltı
Çanakkale’de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13 personeli gözaltına alındı.
Bolu'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Bolu'da kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yola savrulan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı
Hakkari'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

476
Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

286
Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

315
FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

482
THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

0
Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

62
Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

231
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM