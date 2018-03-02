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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı aradı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.

İHA | 02.03.2018 - 17:31..
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Evangelos Apostolakis

Meriç Nehri kenarında yakalanan 2 Yunan askeri için Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos açıklamalarda bulundu.

"YOLLARINI KAYBETTİLER"

Sözcü Canakopulos, "Yunan askerleri kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türk topraklarına girdiler. Gözaltına alındıkları için yasal işlemler yapılacak. Türkiye’ye yasadışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce Yunanistan’a dönmelerini bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Canakopulos, konu hakkında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü de açıkladı.

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANDI

Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklandı. Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.

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