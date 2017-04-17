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Yunanistan hükümeti referandumu değerlendirdi

Yunanistan hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Türk halkının kararına saygı duyduğunu açıkladı.

17.04.2017 - 13:30
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yunanistan

Yunanistan devlet ajansı ANA-MPA'nın haberinde, Yunan hükümetinin halk oylamasına ilişkin açıklamasına yer verildi.

"KARARA SAYGI DUYUYORUZ"

Türkiye'deki gelişmelerin ve referandum sonucunun dikkatle izlendiği belirtilen açıklamada, "Türk halkının, geleceğiyle ilgili kararına saygı gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Biz, komşu ülkede istikrar ve demokrasiyi destekliyoruz. Karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iş birliğine katkıda bulunacak bir Türkiye arzuluyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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