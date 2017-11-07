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Yunanistan iflasın eşiğinde

Ekonomik krizde olan Yunanistan iflas riski ile karşı karşıya.

07.11.2017 - 19:01
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Yunanistan iflasın eşiğinde

Limanlarını Almanlara, demiryollarını İtalyanlara satan Yunanistan'da iflas çanları çalıyor.

RAHATLAMA OLMAZSA İFLAS OLUR

Yunanistan Parlamentosu Bütçe Ofisi, ulusal borçta ciddi bir rahatlatma olmaması durumunda ülkenin iflas riski ile karşı karşıya kalacağını bildirdi.

VERGİ POLİTİKASI BÜYÜME ZARAR VERİYOR

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, 2020 sonrasında ulusal borcun faiz ödemelerinin artacağı kaydedilen açıklamada, borcun hafifletilmesinin gerekli olduğu ifade edildi. Bütçe Ofisi ayrıca, vergi politikasının büyümeye zarar verdiğini savunarak değiştirilmesini istedi.

BORÇ HAFİFLEMEZSE...

Yunanistan Kamu Borç Yönetim Ajansı'na göre 2021-2026 döneminde Yunanistan'ın ulusal borçlarının faiz ödemesi için 84,3 milyar euroya ihtiyacı olacak. Bütçe Ofisi Başkanı Profesör Panagiotis Miargovas, "Yunanistan, borcunda ciddi bir hafifletme olmaz ise, iflas eder" diye konuştu.

Yunanistan iflasın eşiğinde

Yunanistan iflasın eşiğinde

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