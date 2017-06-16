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Yunanistan ile borçluları el sıkıştı

Yunanistan ile Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) oluşan kreditörler anlaşma sağladı.

16.06.2017 - 10:43
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Yunanistan ile borçluları el sıkıştı

Lüksemburg’da yapılan toplantılarda, Yunanistan’ın kurtarma programı kapsamında 8,5 milyar Euro’luk kredi diliminin serbest bırakılması kararlaştırıldı.

7 MİLYAR EURO'LUK BORÇ ÖDENECEK

Söz konusu kredi, temmuz ayında vadesi dolan 7 milyar Euro’luk borç için kullanılacak.

Euronews'in haberine göre; IMF Başkanı Christine Lagarde konuyla ilgili, “Kimse bunun en doğru çözüm olduğunu iddia etmiyor. Kurtarma paketi ile ilgili nihai kararların alınmasının ve her şeyin netlik kazanmasının en iyi çözüm olduğuna eminim herkes hemfikirdir. Bu, iyinin kötüsü bir çözüm oldu” yorumunu yaptı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Lagarde’ın sözlerine cevaben “En iyi, iyinin düşmanı olabilir” dedi.

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