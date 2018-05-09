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Yunanistan, İsrail ve Rumların doğalgaz planı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı kurulmasıyla ilgili anlaşma yaptı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 13:01..
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Yunanistan, İsrail ve Rumların doğalgaz planı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in ev sahipliğinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yüksek düzeyli iş birliği üçlü zirvesi Lefkoşa'da düzenlendi.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

Görüşmenin en önemli bölümü ise Türkiye'yi devre dışı bırakmak için planlanan,  Doğu Akdeniz boru hattı projesi oldu.

Boru hattı projesi, İsrail’in Hayfa limanından başlayarak Kıbrıs adasının güneyinden geçecek, ek bir boru hattıyla Rum Yönetimi’ne bağlanacak ve buradan Yunanistan’ın Girit adası ve ardından Yunanistan ana karası üzerinden Adriyatik Denizi’ne ve İtalya’ya ulaşacak.

Yunanistan, İsrail ve Rumların doğalgaz planı

İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını çoğu deniz altından geçecek 1880 kilometrelik boru hattıyla AB’ye ulaştırmayı hedefleyen Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, projenin tamamlanmasının ardından Mısır açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını da aynı hatta bağlamayı hedefliyor.

Yunanistan, İsrail ve Rumların doğalgaz planı

(Haritaya bakıldığında Suriye'deki teröristlere Yunanistan ve İsrail'in neden destek olduğu da daha net anlaşılıyor)

ELEKTRİK HATTI DA KURULACAK

Çipras, Netanyahu ve Anastasiadis doğalgaz hattının yanı sıra İsrail ile Kıbrıs adası arasında yine deniz altından elektrik hattı kurulması konusunda da anlaşmaya vardı. Elektrik hattı, doğalgaz gibi Yunanistan üzerinden AB’ye bağlanma hedefini taşıyor.

Yunanistan, İsrail ve Rumların doğalgaz planı

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