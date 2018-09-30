Yunanistan, kaçakları yarı çıplak geri gönderdi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
YUNAN GÖREVLİLER YARI ÇIPLAK BIRAKTI
Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen biri ayağı kırık 13 kaçağın bir çoğu yarı çıplak halde bulundu.
KIYAFETLERİNİ ALIP GÖNDERDİLER
Sağlık kontrolünün ardından kaçaklardan işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yeni elbiseler verilen kaçaklar Yunanistan polisin kendisini dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri aldıktan sonra botla Türkiye tarafından gönderdiğini öne sürdü.
Önceki günde çoğunluğu Pakistanlı ve aralarında kadınla çocukların da bulunduğu 80 kaçak 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmişti.