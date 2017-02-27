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Yunanistan kaçan darbeciler hakkında bilgi vermiyor

15 Temmuz gecesi suikast için Muğla'ya gitmeye hazırlanan ancak Ankara'ya giden timden iki asker Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu.

27.02.2017 - 09:05
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Yunanistan kaçan darbeciler hakkında bilgi vermiyor

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre; İstanbul’dan havalanıp Çiğli’ye inen sonra da Marmaris’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele giden 3 Sikorsky helikopter dışında, İstanbul’dan bir CASA tipi askeri uçak da 15 Temmuz gecesi aynı saatlerde havalanmış ancak Dalaman’a gitmesi planlanan uçak son anda Akıncı’ya inmişti. Bu olayı Kara Kuvvetleri Komutanı’nın rehin alındığı odada olan SAT komandosu Melih Albayrak ifadesinde aktarmıştı.

İKİ DARBECİ YUNANİSTAN'A SIĞINDI

Albayrak, ilk olarak Erdoğan’ın bulunduğu bölgeye yakın olan Dalaman’a hareket ettiklerini ancak sonra Akıncı Üssü’ne indiklerini anlatmıştı. Albayrak, Yeşilköy’den Ankara Akıncı Üssü’ne giden CASA tipi askeri uçakta yer alan ve daha sonra kaçan 30 kişinin listesini vermişti. Bu 30 kişiden 25’i İstanbul’da o tarihlerde yakalanırken 5 kişi firariydi. İşte 15 Temmuz’dan 7 ay sonra kaçarak Yunanistan’a sığındıkları ortaya çıkan Fatih Arık ve Halit Çetin o firari isimler arasında bulunuyordu.

YUNANİSTAN AÇIKLAMA YAPMIYOR

Öte yandan Meriç Nehri’ni 15 Şubat’ta geçen ve 17 Şubat’ta Orestiada şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulunan 2 kaçakla ilgili Yunan makamları Türk yetkililerle bilgi paylaşmazken, gizli bir yerde tutuldukları öğrenildi. Resmi makamlar Yunan basınına da açıklama yapmadı.

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