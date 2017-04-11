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Yunanistan kapıları açtı Türkiye'den geçişler başladı

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı.

11.04.2017 - 14:01
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Yunanistan kapıları açtı Türkiye'den geçişler başladı

yunanisstan

AB'nin günübirlik kapı vize uygulamasını iptal etmesinin, Yunan turizmcilerde büyük kayıplara neden olması üzerine Yunan hükümeti, AB'ye yeniden başvurarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki günübirlik geçişlerin yeniden başlamasını istedi.

AB komisyonuna yeniden taşınan kapı vize görüşmeleri geçtiğimiz ay olumlu olarak sonuçlandı. Bunun üzerine Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı.

200 YERLİ VE YABANCI TURİST KOS ADASI'NA GEÇTİ

Mayıs ayında hareketlenmesi beklenen feribot seferleri bugün sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist günübirlik vize alarak Yunanistan'ın Kos Adası'na geçti. Geçtiğimiz günlerde İsrail'den gelen turistler de Yunanistan adasına feribot ile geçiş yaptı.

Kapı vize uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşları Yunanistan adalarına en fazla 14 günlük geçiş yapabilecek. Kapı vize uygulamasıyla Yunanistan'a geçiş yapanların başka Avrupa ülkelerine geçiş yapamayacağı öğrenildi. Yunan vatandaşları da aynı şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecek.

GEÇEN YIL 700 BİN KİŞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Kapı vize turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Yılda yüz bin turistin kapı vize uygulamasıyla Türkiye'ye geldiği, aynı şekilde Yunan adalarına gittiği bildirildi. Resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl 700 bin yerli ve yabancı turistin Türkiye ile Yunan adalarına giriş çıkış yaptığı, bunların içerisinden yüz bin turistin ise kapı vize uygulaması kullandığı öğrenildi.

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