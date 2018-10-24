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Yunanistan karasularını genişletmekten vazgeçti

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak meclise sevk etti.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 15:21..
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Yunanistan karasularını genişletmekten vazgeçti

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Yunan haber ajansı AMNA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çipras'ın Dışişleri Bakanlığında düzenlediği toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

KONU MECLİSE GÖNDERİLDİ

Buna göre, Çipras'ın karasularının genişletilmesine ilişkin kararnameleri durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmelerini ve diğer partilerle tartışılmalarını kararlaştırdığı ifade edildi.

TARTIŞMALI KARASINIRI KARARI

İstifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bakanlığın devrinde yaptığı konuşmada, ülkesinin karasularını Mora ve Girit arasındaki Antikithira adası ve iki diğer bölgede 6 milden 12 mile çıkarılması yönünde kararname hazırlandığını söylemişti.

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