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Yunanistan, kreditörleri ile ön anlaşmaya vardı

Yunanistan, kurtarma programı kapsamında kreditörleri ile yeni kredi dilimini serbest bırakmanın önünü açacak anlaşmaya vardı.

02.05.2017 - 09:44
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Yunanistan, kreditörleri ile ön anlaşmaya vardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), AB kurumlarının temsilcileri ve Yunan hükümeti arasında bir haftadır başkent Atina'da devam eden görüşmelerde, ülkenin kurtarma paketi anlaşmasının ikinci gözden geçirme sürecine ilişkin ön anlaşmaya varıldı.

MÜZAKERELER TAMAMLANDI

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakereler tamamlandı. Ön teknik anlaşma sağlandı. Böylece borç hafifletme için gereken anlaşmanın önü açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA "KEMER SIKMA" UYGULANACAK

Anlaşmaya göre, Yunanistan, daha fazla "kemer sıkma" önlemini uygulamaya koyacak. Önlemlerle, kurtarma paketi memorandumu sonrası 2019'da emeklilik maaşlarında kesintiler ve 2020'de gelir vergisine ilişkin tedbirlerle toplam 3,6 milyar avroluk ek tasarruf sağlanması hedefleniyor. Anlaşmada yer alan başlıklar arasında istihdam piyasasına ilişkin reformlar ve enerji alanında özelleştirmeler de bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, anlaşmanın sağlanması halinde mayıs ayı ortasında reformların bir torba yasa ile meclise getirilerek onaylanmasını sağlamayı planlıyor. Bu durumda, 22 Mayıs'ta Brüksel'deki Avro Grubu toplantısında yeni kredi diliminin onaylanması bekleniyor.

Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar avroluk borç geri ödemesi bulunuyor. Avro Grubu'nun 7 Nisan'daki toplantısında taraflar uzun süren uzlaşmazlıkların sonunda çerçeve anlaşma sağlamıştı.

Yunan tarafının talep ettiği, orta vadede ülkenin 315 milyar avroyu bulan kamu borcunun hafifletilmesi konusunda ise bir anlaşma sağlanabilmiş değil.



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