Yunanistan-Makedonya arsındaki kriz Üsküp'te isyan çıkarttı

Üsküp'teki meclis binası önünde toplanan yüzlerce protestocu “Makedonya” ve “İsmimizi vermeyiz” sloganları attı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı protestoda, göstericiler taş ve meşaleler ile polise saldırdı.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirileceğini açıkladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununun" çözümüne yönelik anlaşma bugün iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

İki ülkenin sınır bölgesinde bulunan Prespa Gölü kıyısındaki bir köyde düzenlenen törene, iki ülkenin başbakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler de katıldı.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.