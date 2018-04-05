taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.511
USD
4,0378
EURO
4,9552
ALTIN
172,54
PETR
67,9800

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Türkiye'ye yönelik tahriklerini sürdürüyor. Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye için 'tahrik eden düşman' tanımını kullanırken, Türkiye'ye karşı 7 bin askeri beklettiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Türkiye'ye yönelik tahrik dolu adımlarını her gün bir yenisiyle geliştiriyor. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos Ege'de tatbikat yapan askerlere seslenirken Türkiye'ye de saldırgan ifadelerde bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

"TAHRİK EDEN DÜŞMAN"

Kuzey Ege'deki İkarya Adası'nda katıldığı bir askeri tatbikatta askerlere seslenen Yunan bakan, Türkiye'den 'düşman' diye söz ederek çok sert sözler sarf etti.

Adeta kendi kendilerine ortalığı geren ve bir tehdit olmadığı halde yine kendi kendilerine gelin güvey olan Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye yönelik tehdit ve çirkin ifadelerini devam ettirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

"Ülkemiz dışındakiler bundan hoşlanmasalar da her kimden gelirse gelsin her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız. Tüm Yunan halkının, bizi tahrik etmeye devam eden bir düşman karşısında uyanık olması gerekiyor. Hasmımızın provokasyonları, tehditleri ve hakaretleri bizi ne korkutabilir ne de zayıflatabilir. Tam tersine, bizi daha da güçlendirir." diye seslendi.

"CESARETİN VARSA"

Kammenos'un tehdit dolu ifadeleri bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'ye 'cesaretin varsa' manasına gelen argo bir ifade kullanarak meydan okudu.

Afrin'de 6 bin kadar asker ile destan yazan Türkiye'yi, 7 bin askeri ile korkutmaya çalışan Yunan Savunma Bakanı, "Cesaretleri varsa Yunan toprağının bir karışını ihlal etsinler" diyen Yunan Savunma Bakanı, Ege'deki Yunan adalarına ek 3 bin 500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.

HÜKÜMETTEN GERİ ADIM

Yunan Savunma Bakanı her ne kadar üst tondan yaptığı açıklamalar ile ortamı germeye çalışsa da Yunan hükümeti, Savunma Bakanı'nın blöfünün görülmesi endişesiyle geri adım atarak sükûnet çağrısında bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

Başbakan Çipras televizyonda yaptığı bir konuşmada Türkiye ile ilişkilerde 'soğukkanlı ve ılımlı' olunması çağrısı yaparken, ana muhalefetteki merkez sağcı parti Yeni Demokrasi (ND) "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir'' açıklamasını yayımlarken birçok partiden de benzeri açıklamalar geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sarhoş iki kişi, bir sözlü atışma sonucu kavgaya tutuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de dayanamayıp sarhoş saldırganlara dayak atmasıyla ortalık karıştı.
Air France çalışanları grevi 7 güne uzattı
Fransa'nın ulusal havayolu Air France'ın çalışanları nisan ayında 7 gün grev yapacaklarını duyurdu.
Paris'te medeniyet: Trene camdan bindiler
Fransa'da demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle tren seferlerinde yaşanan aksamalar, garlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular trenlere binebilmek için birbiriyle yarıştı, camlardan içeri girdi...
Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı
Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

257
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

124
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

133
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

72
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

76
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

241
MİT'in Kosova operasyonu AB'yi endişelendirdi

MİT'in Kosova operasyonu AB'yi endişelendirdi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM