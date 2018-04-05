Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Türkiye'ye yönelik tahrik dolu adımlarını her gün bir yenisiyle geliştiriyor. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos Ege'de tatbikat yapan askerlere seslenirken Türkiye'ye de saldırgan ifadelerde bulundu.

"TAHRİK EDEN DÜŞMAN"

Kuzey Ege'deki İkarya Adası'nda katıldığı bir askeri tatbikatta askerlere seslenen Yunan bakan, Türkiye'den 'düşman' diye söz ederek çok sert sözler sarf etti.

Adeta kendi kendilerine ortalığı geren ve bir tehdit olmadığı halde yine kendi kendilerine gelin güvey olan Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye yönelik tehdit ve çirkin ifadelerini devam ettirdi.





"Ülkemiz dışındakiler bundan hoşlanmasalar da her kimden gelirse gelsin her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız. Tüm Yunan halkının, bizi tahrik etmeye devam eden bir düşman karşısında uyanık olması gerekiyor. Hasmımızın provokasyonları, tehditleri ve hakaretleri bizi ne korkutabilir ne de zayıflatabilir. Tam tersine, bizi daha da güçlendirir." diye seslendi.

"CESARETİN VARSA"

Kammenos'un tehdit dolu ifadeleri bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'ye 'cesaretin varsa' manasına gelen argo bir ifade kullanarak meydan okudu.

Afrin'de 6 bin kadar asker ile destan yazan Türkiye'yi, 7 bin askeri ile korkutmaya çalışan Yunan Savunma Bakanı, "Cesaretleri varsa Yunan toprağının bir karışını ihlal etsinler" diyen Yunan Savunma Bakanı, Ege'deki Yunan adalarına ek 3 bin 500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.

HÜKÜMETTEN GERİ ADIM

Yunan Savunma Bakanı her ne kadar üst tondan yaptığı açıklamalar ile ortamı germeye çalışsa da Yunan hükümeti, Savunma Bakanı'nın blöfünün görülmesi endişesiyle geri adım atarak sükûnet çağrısında bulundu.

Başbakan Çipras televizyonda yaptığı bir konuşmada Türkiye ile ilişkilerde 'soğukkanlı ve ılımlı' olunması çağrısı yaparken, ana muhalefetteki merkez sağcı parti Yeni Demokrasi (ND) "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir'' açıklamasını yayımlarken birçok partiden de benzeri açıklamalar geldi.