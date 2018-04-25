Yunanistan termik santrallerini özelleştiriyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya adalet çağrısı

Türkiye'nin kapısını milyonlarca sığınmacıya açmasına rağmen BM tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurgulayan Erdoğan, "Bu dikenlerin sulandığı anlamına gelir" dedi.