Yunanistan termik santrallerini satıyor

Limanlarını Almanlara, demiryollarını ve otoyollarını İtalyanlara satan Yunanistan'da iflas çanları çalıyor.
TERMİK SANTRALLER DE ÖZELLEŞİYOR
Kemer sıkma politikası kapsamında özelleştirmeye giden Yunanistan şimdi de termik santrallerini satışa çıkaracak.
Yunanistan Enerji Bakanı Stathakis, kreditörlerin Yunanistan misyon temsilcileriyle düzenlenen enerji alanındaki "kemer sıkma" önlemlerine ilişkin toplantının ardından açıklama yaptı.
CUMA GÜNÜ ANLAŞMA TAMAMLANACAK
Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, "Yunanistan Elektrik Kurumuna (DEI) ait linyit yakıtlı termik santrallerin satışına ilişkin, iş garantisini de sağlayacak şekilde kreditörlerle anlaşmayı Cuma günü tamamlamayı bekliyoruz." dedi.
ÖZELLEŞTİRME KARŞITI GÖSTERİLER
Öte yandan, DEI çalışanları ve Yunanistan Eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis'in katılımıyla özelleştirme karşıtı gösteri düzenlendi.
Enerji Bakanlığı önünde toplanan bir grup, özelleştirme ve "kemer sıkma" önlemler karşıtı sloganlar attı. Gösteride termik santrallerin "yok pahasına" satılmasıyla bölge ekonomisinin zarar göreceği vurgulandı.
YUNANİSTAN'DA KEMER SIKMA DÖNEMİ
Yunanistan'ın kreditörleri tarafından ekonomik krizdeki ülkede "kemer sıkma" önlemleri kapsamında özelleştirme önemli alanların başında geliyor.