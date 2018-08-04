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Yunanistan, terörist Turgut Kaya'nın iadesini durdurdu

Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Türkiye'de arananlar listesindeki TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmemesi kararını verdi.

AA | 04.08.2018 - 22:37..
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Yunanistan, terörist Turgut Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

SIĞINMA TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

Yunanistan, terörist Turgut Kaya'nın iadesini durdurdu

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