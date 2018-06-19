taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7109
EURO
5,4845
ALTIN
194,48
PETR
74,8300

Yunanistan-Türkiye gerilimi Alman basınında

Yunan ekonomisinin günden güne kötüye gittiğini belirten Almanlar, Türkiye'nin Avrupa için daha da önemli bir hale geleceğini yazdı.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 07:55..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Almanya'da yayın yapan Die Welt Gazetesi'nde Boris Kalnoky imzasıyla çıkan yazıda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ele alındı.

Yunan ekonomisinin günden güne kötüye gittiğini yazan Kalnoky, Türkiye'nin ise çok daha güçlü bir hal alacağını belirtti.

"TÜRKİYE VAR GÜCÜYLE SİLAHLANIYOR"

Boris Kalnoky'nin yazısından bir kısım;

"İki ülkenin silahlı kuvvetleri hemen hemen eşit güçte ama iflas eden Yunanistan yıllardan beri silahlanmaya yatırım yapamazken Türkiye var gücüyle silahlanıyor.

Sadece denizde değil hava kuvvetleri ve zırhlı birlikler de modernize ediliyor.

Yunanistan-Türkiye gerilimi Alman basınında

"DENGE DEĞİŞECEK"

Yunanistan ekonomisi duraksarken Türkiye, ekonomik ve demografik bakımdan da büyüyor. İki silahlı kuvvet arasındaki halihazırdaki denge birkaç yıl sonra değişecek.

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'DAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Türkiye çok daha güçlü bir hale gelecek. Üstelik siyasi bakımdan Avrupalılar için mülteci krizinden dolayı Yunanistan’dan çok daha önemli bir hale gelecek."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

21
Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

127
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

71
İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

10
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

51
Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

52
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM