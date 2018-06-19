Yunanistan-Türkiye gerilimi Alman basınında

Almanya'da yayın yapan Die Welt Gazetesi'nde Boris Kalnoky imzasıyla çıkan yazıda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ele alındı.

Yunan ekonomisinin günden güne kötüye gittiğini yazan Kalnoky, Türkiye'nin ise çok daha güçlü bir hal alacağını belirtti.

"TÜRKİYE VAR GÜCÜYLE SİLAHLANIYOR"

Boris Kalnoky'nin yazısından bir kısım;

"İki ülkenin silahlı kuvvetleri hemen hemen eşit güçte ama iflas eden Yunanistan yıllardan beri silahlanmaya yatırım yapamazken Türkiye var gücüyle silahlanıyor.

Sadece denizde değil hava kuvvetleri ve zırhlı birlikler de modernize ediliyor.





"DENGE DEĞİŞECEK"

Yunanistan ekonomisi duraksarken Türkiye, ekonomik ve demografik bakımdan da büyüyor. İki silahlı kuvvet arasındaki halihazırdaki denge birkaç yıl sonra değişecek.

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'DAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Türkiye çok daha güçlü bir hale gelecek. Üstelik siyasi bakımdan Avrupalılar için mülteci krizinden dolayı Yunanistan’dan çok daha önemli bir hale gelecek."