Yunanistan, Türkiye'den gelen mültecilerden şikayetçi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesi'ne röportaj verdi.

Röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değinen Bakan Kocias, mülteci geçişleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

"HER GERGİNLİKTEN SONRA 100 MÜLTECİ"

İki ülke arasında zaman zaman sıkıntıların yaşandığının altını çizen Kocias, bunun mülteci geçişlerine yansıdığını da sözlerine ekledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Dışişleri Bakanı olarak benim sorunum ise başka: Türkiye ile ilişkilerde gerginlik yaşadığımızda adalardan her seferinde yüz mülteci geliyor. Gerginlik olmadığında ise neredeyse hiç mülteci gelmiyor. Bu durumda da kendi kendime bunun tesadüf mü yoksa politik mi olduğunu soruyorum." diye konuştu.